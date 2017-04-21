大陸教授遭詐8000多萬 刑事局破轉帳洗錢中心
大陸清華大學一名黃姓女教授，去年遭詐騙集團騙走1700多萬元人民幣、約合台幣8000多萬元，刑事局在去年11月間，逮捕到在台提款的車手，經持續向上溯源，循線追查上游轉帳洗錢中心，今(21)日宣布偵破以28歲沈姓男子為首的轉帳洗錢中心，共逮捕傳喚10名嫌犯到案，起獲偽造銀聯卡344張、筆記型電腦、無線分享器、現金22萬元等贓證物。
警方調查，沈嫌在去年5月間於台中市成立詐欺轉帳洗錢中心，招募成員加入，由他本人擔任管理者兼電腦手，其他共犯與各詐欺機房聯繫，由詐欺機房向被害人詐騙後，將贓款轉入洗錢中心的大陸人頭帳戶內進行洗錢，再交由車手提款。
刑事局偵查第七大隊跟監蒐證後，報請台中地檢署指揮偵辦，並會同台中市警方、北市科技犯罪偵查隊共組專案小組，兵分多路進行搜索，將沈嫌等10人拘提逮捕及通知到案，發現該洗錢中心至少與5、6個詐欺機房合作，被害人至少超過上百名。全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦。
(中時)
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