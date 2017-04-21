高市教育局訪韓 盼增進人權教育交流
高雄市海洋、人權、環境教育交流參訪團在教育局長范巽綠率團下，參訪韓國，因518光州民主化運動，促成韓國正視人權教育的重要性，參訪團20日特別造訪韓國518自由公園與民主墓地；范巽綠對518紀念基金會轉型正義的積極作為表達肯定，更表示高雄將發展專屬人權教育教材，並選派人權教師參與光州518紀念活動，增進雙方人權教育交流。
1979年，韓國前總統朴正熙遇刺身亡，時局正亂，時任陸軍中將全斗煥為奪權，宣布全國戒嚴，引發各處示威抗爭，其中以光州最劇烈，爆發1980年「光州518民主化運動」，全斗煥發動武力鎮壓，釀成數百人死亡，數千人受傷。整起事件反對派金泳三當選總統後，開始平反、賠償與紀念。這段過程也吸引高雄參訪團深入了解。
高雄市國中小、高中校長們前往光州518自由公園、金大中紀念館與518民主墓地，見到模擬當年實況的雕像與畫面，尤其是刑求與監所場景，仍能感受肅殺之氣，令人不寒而慄。
范巽綠在518民主墓地，帶領所有校長向當年罹難者行禮致意，隨後也拜會518紀念基金會，與常務理事金良來、教育廳獎學士金載晃對談交流，在推動人權教育方面，就課程、教科書與教學活動多方面探討，韓國人權教師對於高雄能將人權教育融入各領域學科教學，也感到驚訝與肯定。
范巽綠也代表參訪團，贈送由高雄市研發的「走讀高雄人權景點」桌遊教材，期許高雄與光州未來針對人權議題持續交流，相互學習。
(中時)
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