容積移轉新法 柯P：讓社會充分討論
台北市議會51位議員連署，盼取消北市公共設施保留地捐地換容積制度落日，台北市長柯文哲今天下午出席智慧城市新商業論壇時受訪表示，目前北市已開闢未徵收道路有一兆，未開闢未徵收道路還有另外一兆，這是累積幾十年來的問題，要怎麼解決怎麼做都很困難，大家講的也都有道理，但事情已搞成這樣，所以北市要開公聽會解決這個問題，把問題全部攤出來，讓社會充分討論做決定。
台北市前市長郝龍斌任內通過的《台北市容積移轉審查許可自治條例》新法，今年6月30日起，未開闢公園廣場綠地及計畫道路將被台北容積銀行納管，建商以代金取得容積銀行內的容積，代金納入特別基金管理，透過審議排出北市府徵收公保地的優先次序。
(中時)
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