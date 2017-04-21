日本香川副知事來訪 鄭文燦邀參展2018桃園農博

日本香川縣受邀參展農博，副知事西原義一等人率團拜會桃園市政府。（甘嘉雯攝）

日本香川縣受邀參展農博，副知事西原義一等人率團拜會桃園市政府。（甘嘉雯攝）

日本香川縣受邀參展農博，副知事西原義一等人率團拜會桃園市政府。（甘嘉雯攝）

日本香川縣受邀參展農博，副知事西原義一等人率團拜會桃園市政府，市長鄭文燦（中）親自接待。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦21日接待日本香川縣副知事西原義一，洽談雙方合作交流。自2016年7月締結友好交流協定以來，桃園與香川密集地在各項領域進行交流，香川縣拜訪桃園高達7次，包括與南崁高中女子壘球友誼賽、台灣商談會、丸龜高校與大園國際高中英語交流、學生換宿等。

鄭文燦表示，今年夏季也預計舉辦「香川烏龍麵與客家粄條」創意料理競賽，此期間香川縣訪問團也非常熱情地多次拜會市府，可見兩縣市友誼之深厚。

香川訪問團22日要參加「2017桃園農業博覽會」開幕儀式，鄭文燦說，歡迎我們的「老朋友、也是最好的朋友」，他認為，桃園與香川過去在文化類的瀨戶內海藝術祭有很多交流，未來也可以在農業項目上交流，誠摯地邀請香川明年能參與農業博覽會國際展區，成為開幕的最大亮點。

西原義一表示，此次主要為參與「2017農業博覽會」的開幕式。西原也邀請市長出席，今年5月底在日本香川舉辦的「日台高峰會」。

香川縣近年來也致力於農業發展，香川縣內有許多公設試驗場、大學、研究單位，研究農產品從生產、製造到加工的技術，協助推動活化地區的農產品推廣。

這次香川縣農業部門也參訪了桃園的特色農場，秘書處長顏子傑說，包括蘆竹區的宏竹花卉農場、龜山區的長生製茶廠，讓雙方進行實際的農業生產技術交流，後續將進一步討論2018農業博覽會展出的相關事宜。

(中時)