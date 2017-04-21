曾志偉醉後裸片流出？兒子曾國祥看了這樣說

網傳疑為曾志偉全裸熱舞影片，但曾國祥已代為否認。（圖／中時資料照片；取自《on.cc東網》）

曾國祥（左）否認全裸影片主角是曾志偉。（圖／中時資料照片）

64歲香港男星曾志偉出道多年，日前以《一念無明》相隔20年後再奪香港金像獎最佳男配角，但人紅是非多，繼先前典禮上的失言風波後，近日網上又瘋傳一段稱是曾志偉酒後全裸影片，引發網友熱議，兒子曾國祥稍早看過影片後大笑，說確實挺像的，「但絕對不是他（曾志偉）。」

據《on.cc東網》報導，近來網上瘋傳一名男子在海邊全裸跳舞的影片，凸肚加上渾圓下巴、肉肉鼻，撞臉曾志偉程度高達9成，身材也跟曾志偉相同，該男看似喝醉面色紅潤，邊舞還露出比讚手勢，引發網友熱傳。

對此，港媒求證曾國祥，他看完大笑回應確實很像爸爸，但絕對不是曾志偉，輕鬆表示：「當兒子的一定看的出來，我也不知道該說什麼，影片真的滿好笑的。」

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(中時電子報)