不滿遭懷疑偷金戒指 男撂人砍友

李男夥同友人在手機行外埋伏，見林男步出店門便持刀上前揮砍。（譚宇哲翻攝）

新北市淡水區20歲李姓男子日前遭林姓友人懷疑偷走其金戒指，讓李男耿耿於懷，竟於昨(20)日下午夥同另名友人至蘆洲區民族路上的一家手機行埋伏，見林男走出變持刀上前揮砍，導致林男手腳多處劃傷，所幸送醫後無生命危險，警方昨晚循線在桃園逮捕2嫌，訊後依傷害罪嫌函送法辦。

警方調查，平時擔任搬運工的李男日前到林男租屋處飲酒聊天，林男喝茫入睡，酒醒後卻發現其金戒指遺失，當場質問李男「你是不是偷走我的金戒指」，李男無端遭懷疑當場也對林男嗆聲，雙方惡言相向後不歡而散。

不料李男對此事耿耿於懷，昨天下午想起遭懷疑偷竊一事，怒火中燒，竟找來另名友人一起跟蹤林男，見林男到蘆洲區民族路一家手機行內看手機，2人便躲在店外埋伏，一等到林男出來便分持西瓜刀、摺疊刀上前揮砍，造成林男手腳多處劃傷，2人才揚長而去。

警方表示，林男送醫後幸無生命危險，警方並於昨晚8時許循線在桃園將2嫌逮捕到案，李嫌供稱，因遭林男懷疑偷金戒指，才會憤而持刀砍友，警訊後依傷害罪嫌函送法辦。

(中時)