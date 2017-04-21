「植樹護林 守護台灣」澎湖種下600株樹苗

為落實節能減碳、善盡企業社會責任，中油公司21日上午於老人之家舉辦「植樹護林 守護台灣」植樹活動，這是中油公司第5年在澎湖地區舉辦植樹造林活動，希望與地方聯手打造「澎湖綠海家園」的美景。縣長陳光復到場與民眾共同種下600餘株苗木，希望大家節能減碳，為綠化家園共同奉獻心力。

21日上午9時20分議長劉陳昭玲、議員呂黃春金、農漁局長陳高樑、馬公市長葉竹林、楊立委服務處助理段湘玲、老人之家主任趙正派，與中油公司嘉義營業處長詹培得、中油全國產業工會理事長莊爵安等貴賓到場共同響應。

陳光復致詞時表示，現今地球面臨溫室效應與大氣層破洞問題，因此首要工作必須落實節能減碳，其次，共同大量植樹，以保護地球環境。他指出，中油公司從97年開始響應政府綠色造林計畫，至105年全省植樹存活數量約13萬3000餘棵，平均存活率約八成，植栽面積廣達120.37公頃，他呼籲鄉親一人一樹，為環境生態貢獻心力。

劉陳昭玲表示，感謝中油公司在春天，萬物蓬勃發展時刻選擇辦理植樹，希望中油植樹活動，能在寬闊土地，持續辦理植樹，打造澎湖綠色森林生活環境。

中油此次在澎湖老人之家的空地種下600餘株小樹苗，包含羊蹄甲、白水木、胡椒木等樹種。現場吸引許多民眾共同攜伴前來，場面十分熱鬧。陳縣長及與會貴賓們在揭牌後，歡喜種下一棵棵樹苗，為澎湖的綠美化留下見證，希望綠美化推廣到各個社區、家庭，共同為綠化家園盡一份心力。

中油公司表示，澎湖土壤較為貧脊，又有強勁的東北季風及鹽霧侵襲，早期當地難有翠綠的植物生長，不過，近幾年來澎湖縣政府與民眾致力造林綠化，已有豐碩成果，其中中油公司亦貢獻良多，今日在衛生福利部澎湖老人之家舉辦的聯合植樹活動，已是第5年在澎湖地區植樹造林，希望藉此落實節能減碳、善盡社會責任，並建立敦親睦鄰的企業形象。

(中時)