AirAsia高雄-吉隆坡 5月中起天天飛

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia 今（21）日宣布5月中起高雄-吉隆坡的航班頻率，自每周三班增加為每日一班，同時從吉隆坡飛往馬爾地夫的班機也將在這一個月旺季採用A330客機載客，以因應強勁的市場需求。

從吉隆坡前往馬爾地夫的機票也趁勢推出馬幣169元(約新台幣1250元)的單程含稅超值價格，未來南台灣的消費者可搭乘每日出發的AirAsia班機直飛前往吉隆坡，並可由吉隆坡的緊密航線網絡，轉機至整個東南亞與紐澳地區，出國旅行再也不用先搭高鐵，即可輕鬆出遊！

馬來西亞AirAsia 商務主任李德龍(Spencer Lee)表示，由於從吉隆坡轉機前往馬爾地夫的旅客非常多，因此我們將在這一個月旺季時間使用A330客機來提高乘載量。A330客機可比A320額外多提供197個座位，可讓我們提供消費者更多促銷機位，享受更超值的旅程。

同時自五月中開始，高雄-吉隆坡的航班由每周三班增加為每天一班，此外也增加了從吉隆坡前往暹粒、峴港、河內、坤甸和三寶瓏航班頻率，提供更多連接選擇給的乘客。

AirAsia將從五月起陸續增加多目的地的航班頻率，從高雄飛往吉隆坡（增至每周7班）；從吉隆坡飛往暹粒（增至每周14班）、峴港（增至每周10班）、河內（增至每周11班）、坤甸（增至每周7班）及三寶瓏（增至每周7班），為亞洲乘客帶來更多歡樂。

除此之外，AirAsia也將開放新航線如吉隆坡 - 布巴內斯瓦爾（每周4班）、新山 - 鬥湖（每周4班）、新山 - 蘭卡威（每周4班）及古晉 - 坤甸（每周7班），現在已開放銷售。有關詳細的航班時間與更多訊息，請上airasia.com官網查詢。

(工商)