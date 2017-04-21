廢棄物成媒材 屏大巧手打造文創燈具
廢棄腳踏車輪圈、機車手把、雨傘傘骨，在屏東大學視覺藝術學系19位學生施展設計魔法下，化身創意燈具，有些作品巧妙結合科學原理，除照明功能外還搭配精油香氛，多元療癒的風格，讓人驚豔不已。
屏大視覺藝術系老師朱素貞指出，光造就人類文明史，也提供多元璀璨的樂趣，她一直覺得，燈具的設計涵蓋照明技術和審美藝術，因此透過課堂創意發想，跟學生們激盪出充滿文化及手創的特色燈具。
一直為工業風著迷的視藝系學生林維欣，結合水管、燈具與化學儀器，將藝術與工業巧妙結合，藉由燈的溫度，為精油香氛加熱，甚至作為室內多肉植物提供光源，還搭配可調節光源變化的LED暖燈，讓冷硬的天氣瓶有了溫度。
江逸萱則是有一次看見枝頭上的鴿子，在月光照耀下羽毛閃閃發光，因而觸發靈感，利用岩紋紙摺成鴿子的樣子，搭配撿來的台灣欒木枝，製成小鳥棲息於樹枝上的燈具造型，搭配暖色黃光，給人溫馨感覺。
平時就喜歡騎車兜風的徐震宇，特必改造復古機車頭燈，並用機車手把當燈具開關，用催油門的方式使燈增亮，呈現復古品味質感。還有同學以雨傘骨架、腳踏車車輪作為媒材，為平凡燈具加入科技及機械元素。
朱素貞對於學生展現的創意及巧思給予高度評價，也希望透過展覽，讓屏東年輕藝術家的創作能量可以被看見，同時鼓勵他們為屏東「文創都、樂活市」的形象加分。
(中時)
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