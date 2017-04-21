MLB》洛磯投手散步拖到比賽 柯蕭怒了

柯蕭昨役一開賽受干擾後，小遇亂流失1分。(美聯社)

柯蕭(Clayton Kershaw)向來鮮少發怒，不過要是讓他「等」，恐怕就麻煩大了！他20日率道奇4比2擊敗洛磯，奪勝又好投，想必是會感到開心，不過他卻也忿忿不平，生涯首度公然批評對手，原因是當他準備投球前，洛磯左投泰勒安德生(Tyler Anderson)竟正從牛棚散步回休息室，使得比賽因此暫停了幾分鐘。

事件發生在昨役1下，當時柯蕭站上投手丘，洛磯1棒布萊克蒙(Charlie Blackmon)也準備走上打擊區；但過沒多久，布萊克蒙似乎察覺到安德生從牛棚走出來，向主審示意後，比賽一度停了數分鐘。柯蕭見狀，臉上隨即露出不耐煩的神情，離開投手丘走到一旁等待。

「當我在比賽時，這是很不尊重人的行為。」柯蕭表示，自己很不喜歡這樣，強調一直以來比賽都是同一時間開始，安德生應該要提早離開球場，「這行為不值得認同，不想再多說甚麼，否則我會有麻煩！」隨後他投出保送又連挨2安，1出局後被雷諾茲(Mark Reynolds)敲高飛犧牲打丟掉第1分，足足用27球才化解危機。

儘管如此，柯蕭仍堅稱自己當時沒有被影響，認為首局的失控，是因為滑球用得太多，跟球路偏高所致。而安德生得知自己惹到柯蕭，澄清他絕對沒有不尊重柯蕭，當時只想簡單在牛棚投幾球熱身，並不是故意擾亂比賽，「我們走在界外區，驚覺他們不讓他投球，就趕快跑向休息區了。」

(中時電子報)