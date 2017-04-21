MLB》洛磯投手散步拖到比賽 柯蕭怒了
柯蕭(Clayton Kershaw)向來鮮少發怒，不過要是讓他「等」，恐怕就麻煩大了！他20日率道奇4比2擊敗洛磯，奪勝又好投，想必是會感到開心，不過他卻也忿忿不平，生涯首度公然批評對手，原因是當他準備投球前，洛磯左投泰勒安德生(Tyler Anderson)竟正從牛棚散步回休息室，使得比賽因此暫停了幾分鐘。
事件發生在昨役1下，當時柯蕭站上投手丘，洛磯1棒布萊克蒙(Charlie Blackmon)也準備走上打擊區；但過沒多久，布萊克蒙似乎察覺到安德生從牛棚走出來，向主審示意後，比賽一度停了數分鐘。柯蕭見狀，臉上隨即露出不耐煩的神情，離開投手丘走到一旁等待。
「當我在比賽時，這是很不尊重人的行為。」柯蕭表示，自己很不喜歡這樣，強調一直以來比賽都是同一時間開始，安德生應該要提早離開球場，「這行為不值得認同，不想再多說甚麼，否則我會有麻煩！」隨後他投出保送又連挨2安，1出局後被雷諾茲(Mark Reynolds)敲高飛犧牲打丟掉第1分，足足用27球才化解危機。
儘管如此，柯蕭仍堅稱自己當時沒有被影響，認為首局的失控，是因為滑球用得太多，跟球路偏高所致。而安德生得知自己惹到柯蕭，澄清他絕對沒有不尊重柯蕭，當時只想簡單在牛棚投幾球熱身，並不是故意擾亂比賽，「我們走在界外區，驚覺他們不讓他投球，就趕快跑向休息區了。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。