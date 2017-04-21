古坑鄉長：我都敢摸了 底渣不可怕

古坑鄉代會主席鄭和義（右）等代表質疑底渣有毒，鄉長黃意玲（左）順手捧起一大把，強調皆經過檢測符合安全標準，並不可怕。（許素惠攝）

古坑鄉代表抗議鄉公所堆置底渣（後方藍色帆布覆蓋）。（許素惠攝）

「我都敢摸了！」部分縣市要求回運底渣換取代焚垃圾，古坑垃圾轉運站目前暫置2000公噸，鄉代表上午質疑汙染環境，要求5月20日前遷運他處，否則不排除抗爭。鄉長黃意玲強調經檢測符合安全標準，且可當工程配料，並不可怕。

雲林縣今年2月開始應部分縣市要求，每代燒1公噸垃圾，必須回運1.8公噸底渣，至今已回運近5000公噸，分別置於古坑、虎尾、口湖。

古坑鄉代會主席鄭和義上午在臨時會質疑，公所未獲該會及鄉民同意就囤堆底渣，並僅以帆布覆蓋，雨季來臨時，恐會造成地下水及周遭農作物汙染，危害鄉民安全。賴嘉濱、葉和源、葉明桂等代表要求公所在520前設法將底渣清移他處，否則將強烈抗爭。

黃意玲陪同代表實勘，順手捧一大把底渣，強調，她都敢摸了，並不可怕，提供空間暫置底渣是依法辦理，且暫置的底渣全經過檢驗安全無疑慮，請鄉民放心。

縣環保局長林長造表示，以縣內委外去化的垃圾量，平均每月需運回5000公噸底渣，雖然各公所提出的暫置空間不足，目前仍有1.5萬公噸尚待運回，但古坑轉運站不會再增加數量。

林長造說，目前正在盤點縣內施工中及規畫中的工程，只要工程設計是可以使用低強度控制性混凝土，將改用底渣協助去化，此外，縣府已擬定《雲林縣使用焚化爐底渣自治條例》草案，送交議會審查中，讓底渣使用更有法源依據。

(中時)