高球「甜心」郭艾榛 中巡張家港領先36洞

郭艾榛明天爭奪2015年1月以來首冠與中巡第1勝。(資料照 TLPGA提供)

高球「甜心」郭艾榛自從2015年1月贏得台豐公開賽後，自此與冠軍無緣，但她今天(21日)在中巡張家港雙山挑戰賽次輪打出71桿(-1)躍居並列榜首，明天最後1輪爭奪中巡首冠與終結2年多冠軍荒。

三月三十一日滿26歲的郭艾榛，是位身高172公分的長腿妹，外型相當亮眼，2009年轉入職業，2015年才在台灣女子高球「3大賽」之一台豐錦標賽奪得首冠，賺到生涯最大一筆獎金200萬元，進而拿下當年台巡「獎金后」寶座。

只是，後來揮桿陷入迷失，近1年處於低潮，自2015年贏得首冠後，至今只在去年台巡中悅公開賽獲得1場前10(並列第10)，直到本周中巡張家港雙山挑戰賽，終打出大復活水準。

郭艾榛首輪平穩揮出72桿，今天次輪前9洞34桿，第13洞抓鳥，以總桿-3領先2桿，可惜第14洞與第16洞柏忌，最終交出71桿，以總桿143桿與今年考上中巡參賽卡的泰國新秀坎亞拉克並列排頭，明天最後1輪爭冠。

(中時電子報)