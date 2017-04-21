高球「甜心」郭艾榛 中巡張家港領先36洞
高球「甜心」郭艾榛自從2015年1月贏得台豐公開賽後，自此與冠軍無緣，但她今天(21日)在中巡張家港雙山挑戰賽次輪打出71桿(-1)躍居並列榜首，明天最後1輪爭奪中巡首冠與終結2年多冠軍荒。
三月三十一日滿26歲的郭艾榛，是位身高172公分的長腿妹，外型相當亮眼，2009年轉入職業，2015年才在台灣女子高球「3大賽」之一台豐錦標賽奪得首冠，賺到生涯最大一筆獎金200萬元，進而拿下當年台巡「獎金后」寶座。
只是，後來揮桿陷入迷失，近1年處於低潮，自2015年贏得首冠後，至今只在去年台巡中悅公開賽獲得1場前10(並列第10)，直到本周中巡張家港雙山挑戰賽，終打出大復活水準。
郭艾榛首輪平穩揮出72桿，今天次輪前9洞34桿，第13洞抓鳥，以總桿-3領先2桿，可惜第14洞與第16洞柏忌，最終交出71桿，以總桿143桿與今年考上中巡參賽卡的泰國新秀坎亞拉克並列排頭，明天最後1輪爭冠。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。