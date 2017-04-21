小貨車載物未綁牢脫落害大貨車翻滾 國道回堵1小時
曾姓男子今天上午駕駛小貨車，載著冷卻水塔外殼從南投市前往竹山，行經國道3號南投服務區附近時，因水塔外殼脫落砸中後方小客車，造成更後方滿載鐵板的大貨車來不及閃躲，失控翻滾橫占車道，大貨車翁姓司機受輕傷，但國道南下車道卻因此回堵1小時。
曾姓男子發現自己闖禍後，連忙將車停在路肩擺設三角錐，並趕緊叫救護車。23歲的翁男手肘撕裂傷、背部擦傷，僅受輕傷，但擔心胸部有內傷仍留院觀察。
國道第七警察大隊名間分隊表示，曾男因貨物未綑牢在高速公路上肇事，依《道路安全處罰條例》可罰9000元、致人受傷將遭監理單位吊扣駕照1年。
(中時)
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