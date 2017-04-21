節能又省電 基隆大舉換裝LED路燈
基隆市政府宣布在主次要道路全面換裝LED路燈，每年可節省近190萬元的電費，預計汰換1647盞，於今年5月中完成，施工期間因交管造成行車不便，對市民感到十分抱歉。
基隆市在去年經濟部「智慧節電」評比，榮獲全國第一名，市府把獲得第三階段節電補助獎勵金，逐步更替成高效能LED路燈。提供行人良好照明環境，也因更替節電燈具，替市庫省荷包。
基隆市長林右昌今日與工務處長張元良、壯觀里長楊添發，視察安樂區壯觀台北社區換裝公用照明設備情形，表示本市多處道路與漁港港區，陸續更換成LED路燈，未來不只節能還省電費。
林右昌表示，目前使用燈泡是250瓦，將汰換成100瓦的LED路燈，節能比例超過百分之五十以上，亮度更優化，提升周邊照明度。更換後，預估每年可節省近190萬元的電費，「不只節能還省電費，一舉數得」。
工務處長張元良表示，除壯觀台北社區老舊公用路燈進行汰換，未來安樂區麥金路、基金一、二、三路、樂利二街、樂利三街、安樂路一、二段、安一路；中山區西定路、復興路、文化路；暖暖區八堵路、過港路、遠源路；本市漁港港區，陸續進行汰換成LED路燈。
(中時)
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