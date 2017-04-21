林亞莼涉貪判刑 屏東市長由前縣議長程清水接任

屏東市長林亞莼涉貪汙案一審判刑16年，因任期過半，職務需由縣府派代，屏縣府經多方考量，決定由前屏東縣議長程清水出任代理市長。

程清水2屆議長任期結束後，近幾年雖淡出政壇，但仍持續關心公共議題，因此，屏東縣長潘孟安就整體屏東市發展思考之後，決定說服他接任，希望借重過去資歷，在未來1年7個月創造出縣市合作的全新格局，讓屏東市獲得最大的發展，市民得到最好的照顧。

(中時)