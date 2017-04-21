竹子湖海芋季　自然地景藝術創作首度亮相

作品「自然邊界的螺旋」(曹昌正提供)

2017 竹子湖海芋季為響應4月22日世界地球日、提升大眾對竹子湖的環境認知意識，特別邀請國際環境藝術家進駐陽明山竹子湖創作，將於明日正式登場！

此外，當日將於「湖田區民活動中心」舉辦一系列的免費活動，蓪（發音同「通」）草紙仿真花手作體驗、「與藝術家創作相遇」導覽解說，以及認識蓪草特展等等，千萬別錯過。

台北市產發局與陽明山古蹟聚落生態護育聯盟首度合作，邀請到台、日環境藝術家李蕢至、杉原幸信，結合湖田里當地社區居民的力量，齊心協助藝術家蒐集現地自然物，歷時一週完成作品。

李蕢至的作品名為「自然邊界的螺旋」，以自然棲地邊界與螺旋狀的生命秩序為創作概念，位於竹子湖柳杉林(當地人俗稱黑森林)；杉原幸信的作品名為「水中花山」，以擁有古老河流沖刷痕跡的地點發想，位於竹子湖陽明溪畔(竹子湖路67-10號附近)。這兩座大型自然地景藝術作品均完美融入特殊的地理環境，呈現別出心裁的地景藝術之美。

產業局長林崇傑表示，竹子湖海芋季已是台北市的重要活動，今年特別結合在地文史生態團體，邀請藝術家創作自然地景藝術作品，希望旅客上山遊賞之餘，也能充分感受到環境保護的重要性。特別的是，作品將隨著時間和當地環境的變化，產生出不同的美感，最終將慢慢分解、回歸自然，作品賞味期約可到5月底。

周末前往陽明山竹子湖，不僅可以欣賞海芋花海、轉紅的槭樹、盛開的流蘇花以及紫藤花飄香，還能認識傳奇植物「蓪草」。

蓪草曾是台灣重要的經濟作物之一，也是最早被國際植物專家採集的臺灣植物，可作為中藥，也可用於兒童美勞、繪製蓪草畫、插針、製作浮標等。此外，在塑膠材質被廣泛運用之前，將蓪草髓心撩成蓪草紙，即可運用蓪草紙做出手工仿真花，舉凡牡丹、玫瑰、櫻花等均唯妙唯肖，是外國人士來臺旅遊必買的花卉藝術品。歡迎大小朋友到竹子湖觀海芋、賞創作之餘，也順道前往「湖田區民活動中心」，與藝術家創作相遇、聽聽竹子湖蓪草的故事，保證不虛此行。

(中時)