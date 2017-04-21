比特犬咬斷指 手術9小時成功接回

光田醫院骨科醫師楊鎮源（右）成功接回斷指，上周為古女（左）拆線包紮。（陳淑娥攝）

苗栗58歲古姓婦人，上月出門晨運時遭比特犬攻擊，四肢及頸部多處被咬傷，右手中指遭狗兒撕扯咬斷，送醫後轉至大甲光田醫院，骨科醫師楊鎮源評估接回率僅5%，經過9小時漫長「斷指再接顯微手術」，順利重建血液循環，目前已能從事輕鬆活動。

「我一定要接回！」古女表示，遭比特犬攻擊後，她用右手摀住脖子，嘗試用手碰觸傷口，但中指卻什麼也摸不到，才驚覺手指被咬斷了！後來連同斷指一起轉至光田醫院治療，楊鎮源發現斷指約3公分，但手指血管、神經連根拉扯出的長度達6公分，評估僅5%機率能接回。

楊鎮源表示，病患手指被動物咬斷，動物口腔裡細菌多，感染風險相對更高，咬斷後的傷口斷面也不平整，這些都影響手術成功率。而中指是五指中最長的一指，若無法順利接回，會影響抓握力量，如打字、捏取小東西等功能。

楊鎮源解釋，手術過程中先徹底清創再行骨骼固定與肌腱修補，手指的動脈與靜脈血管直徑僅0.1公分寬，須在顯微鏡下以精細器械，在每條血管縫合6至8針，重建末梢血液循環，同時修補神經，經過漫長9小時手術，終於成功接回斷指。

楊鎮源說，術後使用廣效抗生素避免感染，隨著手指血色漸趨穩定，患者也能開始從事輕鬆的活動。古女在上周拆線後，已轉至復健科治療，幫助中指功能持續復原，至於神經損傷則會影響指尖觸覺及溫覺，神經功能尚需半年以上時間追蹤。

(中時)