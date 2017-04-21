女子臉書直播割腕 警方獲報救人

49歲顏姓女子19日與家人發生衝突，心情不好竟在家中用臉書直播割腕自殺，高雄林姓友人發現後立即報警，大甲警分局海墘派出所查出為轄內女子，火速趕至現場幸已無大礙，經勸導後在家人陪同下自行就醫。

大甲警方調查指出，顏姓女子離婚後，搬到大安區東西五路與姊夫及姊姊同居，因與家人發生言語衝突致心情不佳想不開，19日下午3時許，在家中臥室用臉書直播割腕，被高雄林姓友人看見後，立即打電話報警，警方立即透過資料查詢，火速前往顏姓女子家中救人。

警方表示，顏女以水果刀割左手腕，傷口約5公分長，家人已先進行止血及包紮，顏女見到警方情緒非常激動，在員警周宏政關懷下，並細心聆聽訴苦及開導約30分鐘後，終於答應由家人自行開車載往醫院，警方也勸顏女勿以網路直播做傻事，以免造成社會大眾模仿。

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