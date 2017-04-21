台南七股科技工業區開發 內政部審查通過

七股科技工業區開發案延宕10年之久，20日終獲內政部審查通過，開發案跨出一大步，經發局後續將進行細部計畫。（莊曜聰攝）

經發局昨公告七股科技工業區開發案跨出一大步，將為七股地區帶來近萬個就業機會。（萬于甄攝）

台南市七股科技工業區開發延宕10年之久，20日終獲內政部審查通過，七股科工區預定開發面積約142公頃，可設廠面積為77.5公頃，但該區屬高鹽分土地且以往有淹水疑慮，經發局未來將協調改善工業區周邊排水，確保進駐廠區不會淹水，相信七股科工區可帶動地方發展。

七股科工區自2008年報編後，多次審查會因開發預定地易淹水、農委會反對農業用地變更使用等問題，讓開發案歷經波折一度胎死腹中，不過，在台南市府積極與地方、中央溝通，20日終獲內政部審查通過，才讓七股科工區案起死回生。

經發局長方進呈表示，七股科技工業區預定地面積約142公頃，規畫可設廠面積約77.5公頃，但該預定地目前屬鹽分重的區塊，只栽種海茄苳、甘蔗等，未來市府將向台糖協議價購七股科工區土地。

台南七股沿海地區近10年來人口減幅達11%，當地流失約2300人口，剩下2萬3000人，老人化和低收入戶也多達1000多人，讓七股區發展相較困難，如今，延宕許久的七股科工區終獲審查通過，相信可解決台南沿海產業發展用地不足問題，並為七股區帶來就業人口。

方進呈進一步說明，七股科工區通過內政部區委會審查主計畫後，預計明年向經濟部申請報編為工業區，再提報細部計畫給內政部審議後變更，後年可進行七股科工區開發案，創造近萬個就業機會。

(中時)