台南七股科技工業區開發 內政部審查通過
台南市七股科技工業區開發延宕10年之久，20日終獲內政部審查通過，七股科工區預定開發面積約142公頃，可設廠面積為77.5公頃，但該區屬高鹽分土地且以往有淹水疑慮，經發局未來將協調改善工業區周邊排水，確保進駐廠區不會淹水，相信七股科工區可帶動地方發展。
七股科工區自2008年報編後，多次審查會因開發預定地易淹水、農委會反對農業用地變更使用等問題，讓開發案歷經波折一度胎死腹中，不過，在台南市府積極與地方、中央溝通，20日終獲內政部審查通過，才讓七股科工區案起死回生。
經發局長方進呈表示，七股科技工業區預定地面積約142公頃，規畫可設廠面積約77.5公頃，但該預定地目前屬鹽分重的區塊，只栽種海茄苳、甘蔗等，未來市府將向台糖協議價購七股科工區土地。
台南七股沿海地區近10年來人口減幅達11%，當地流失約2300人口，剩下2萬3000人，老人化和低收入戶也多達1000多人，讓七股區發展相較困難，如今，延宕許久的七股科工區終獲審查通過，相信可解決台南沿海產業發展用地不足問題，並為七股區帶來就業人口。
方進呈進一步說明，七股科工區通過內政部區委會審查主計畫後，預計明年向經濟部申請報編為工業區，再提報細部計畫給內政部審議後變更，後年可進行七股科工區開發案，創造近萬個就業機會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。