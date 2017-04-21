幫新住民融入台灣 開辦「幸福廚房」

《幸福廚房》新書發表會上，主廚老師現場烹飪書中美味的素菜。（法鼓山人文社會基金會提供）

無論是為了身體健康或環境保護，愈來愈多人選擇吃素，坊間卻不一定有品質好的素食餐點。過去三年，法鼓山在新北市國小開辦「幸福廚房」素食烹飪課程，不只讓來自越南、印尼、大陸等地的新住民家長體驗台灣食材的原味，也在互動間幫助他們台灣社會，如今更將課程中將近70道素食料理作法集結成食譜書《幸福廚房》，分享素食料理的美味。

在新書發表會上，《幸福廚房》的三位主廚老師王惠淑、林麗華和王秀勤也大秀手藝，重現書中的豆腐鍋貼、豆包燜芋頭及地瓜包，不只色香味俱全，也十分健康。但在一道道美味素菜的背後，其實是一份對多元社會的體貼與包容。

法鼓山人文社會基金會祕書長李伸一在推薦序中表示，多元族群已是台灣社會普遍的現象，然而來台定居的新住民可能會遇到許多生活、文化的不適應，需要社會的關心。

因此過去三年，他們在新北市的大坪、中角、萬里、老梅、金美、安坑等國小開辦素食烹飪課，讓新住民家長免費參與，課程結束後大家一起品嚐美食，彼此交流，也消弭了無形的隔閡。

書中集結的素食料理，包含湯品、主食及糕點，有平民美食小點，也有宴席料理等菜餚。但它又不只是料理工具書，其中也納入佛法禪悅和三年來的課程團體的烹飪紀錄和心得，更帶出許多參與的新住民生命故事。

作者頤嵐達也在序中表示，採訪美食烹飪的課程，堂堂鬧熱滾滾，「眼見學員揮汗、凝神、穿梭其間，或歡笑，或聚精會神做筆記，人人喜樂不得閒。」但她也認為，對整個「幸福廚房」來說，課程的本身其實扮演著「所緣」的角色，為的是引出廚房背後亦步亦趨的幸福哲學、大家攜手走過或同或異的喜悅足跡。

(中時)