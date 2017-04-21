欠稅千萬 廢五金中盤商隱匿現金被管收

45歲李姓環保公司負責人經營廢五金買賣，8年前遭國稅局查獲以假發票逃漏稅，自2011年起應補徵稅金合計1136萬餘元，由於李男拒不清償，遭移送法務部行政執行署高雄分署強制執行。

行政執行署高雄分署介入後，李男不斷以各種說詞隱瞞事實，甚至表示公司已無財產可供執行。行政執行官經多次查證、調查，於去年終於掌握李男涉在2008年國稅局在調查假發票時，他就將公司銀行存款760萬餘元分批提領一空，有隱匿現金情事。

高雄分署今(21日)再次傳喚李男到案說明，但他仍拒絕清償欠稅，高雄分署依行政執行法第17條第6項之管收規定，向高雄地院聲請管收，法官訊問後，認為李男脫產事實明確，裁定管收3個月，將對方解送看守所。

(中時)