國際同濟會伸援手 啟明學生圓音樂夢
台中啟明學校去年開辦「希望課程」，今年獲國際同濟會贊助53萬元課程費用，21日身障學生用一首一首動人的音樂，感謝同濟會長期挹注經費，讓50位身障學子能一圓音樂夢。
校長羅瑞宏表示，台中市南屯國際同濟會前會長朱東源，多年前認識視障生家長，了解家長沉重負荷，主動接洽本校，充實學生宿舍設備、音樂治療樂器等；去年更承蒙台中女國際同濟會長蘇麗美號召，補足24萬元經費缺口。
啟明學校指出，「希望課程」社會資源專案中，增加音樂人才培訓課程，所需經費龐大非學校及家長所能負擔，國際同濟會今年更擴大贊助近50位同學約53萬元的課程費用，讓身障學子能一圓學習音樂的夢想。
視障孩子對聽覺更有敏銳力！學生林佩貞、呂岳駿的音樂專才，表現傑出進入「2017總統教育獎複審」，學習豎笛的林佩貞表示，母親在4年前身亡，家中還有6個弟妹，自己假日打工補貼家用，希望能努力向上考上大學，以後更能能力照顧弟妹。
(中時)
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