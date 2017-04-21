詹啟賢：未來當選國民黨主席要進行四大改革
(18:02更新內文) 國民黨主席候選人詹啟賢，21日南下高雄市鳥松區與基層幹部座談，尋求支持。詹啟賢說，多數基層黨員需要公道、中肯、理性及包容的候選人，但面對黨內惡質環境，他備感選情壓力，但他不會退縮，要帶領黨員往前走，在黨內留下火種，給年輕人未來有份期待。
詹啟賢表示，國民黨長期陷入在意識形態族群紛爭漩渦轉不出來，另也迷失在傳統地方派系、花錢綁樁、利益交換及政治利益分配，這都是老百姓最不喜歡，導致國民黨形象經常受到批評，他勇敢參選黨主席，就是要帶領大家往前走，改變過去不好的氛圍。
詹啟賢指出，他參選黨主席不是為了個人，因為國民黨不好他也不會壞到哪，但他視改革為一個使命，希望國民黨能有一個好的形象讓社會大眾接受。
他強調，未來當選黨主席，黨內要做的改革有四大方向，包括凡事團結黨員，所有重要決策由下而上；集體領導，不再是一個人說了算，國民黨過去是黨主席一個人說了算，未來凡事都由大家一起討論；權責相輔，未來不管地方，中央黨部，什麼權力付什麼責任要權責相輔，組織架構要全新調整；另國民黨要與社會連結，現在社會越來越多公益團體、教育團體等，要走出去與社會交流，不能再像過去關起門來討論。
黨主席選舉今天抽籤，詹啟賢抽到5號，座談會後，支持黨員與詹拍照留念，一起高喊「五信心、五夠力」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。