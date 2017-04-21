詹啟賢：未來當選國民黨主席要進行四大改革

詹啟賢座談會後，支持黨員與詹拍照留念，一起高喊「五信心、五夠力」。(記者林雅惠攝)

(18:02更新內文) 國民黨主席候選人詹啟賢，21日南下高雄市鳥松區與基層幹部座談，尋求支持。詹啟賢說，多數基層黨員需要公道、中肯、理性及包容的候選人，但面對黨內惡質環境，他備感選情壓力，但他不會退縮，要帶領黨員往前走，在黨內留下火種，給年輕人未來有份期待。

詹啟賢表示，國民黨長期陷入在意識形態族群紛爭漩渦轉不出來，另也迷失在傳統地方派系、花錢綁樁、利益交換及政治利益分配，這都是老百姓最不喜歡，導致國民黨形象經常受到批評，他勇敢參選黨主席，就是要帶領大家往前走，改變過去不好的氛圍。

詹啟賢指出，他參選黨主席不是為了個人，因為國民黨不好他也不會壞到哪，但他視改革為一個使命，希望國民黨能有一個好的形象讓社會大眾接受。

他強調，未來當選黨主席，黨內要做的改革有四大方向，包括凡事團結黨員，所有重要決策由下而上；集體領導，不再是一個人說了算，國民黨過去是黨主席一個人說了算，未來凡事都由大家一起討論；權責相輔，未來不管地方，中央黨部，什麼權力付什麼責任要權責相輔，組織架構要全新調整；另國民黨要與社會連結，現在社會越來越多公益團體、教育團體等，要走出去與社會交流，不能再像過去關起門來討論。

黨主席選舉今天抽籤，詹啟賢抽到5號，座談會後，支持黨員與詹拍照留念，一起高喊「五信心、五夠力」。

(中時)