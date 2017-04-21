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雞蛋驗出戴奧辛超標 苗縣批發業者籲應從源頭把關

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雞蛋被驗出戴奧辛超標　苗縣批發業者籲應從源頭把關
苗栗縣頭份市一家南北雜貨行販售的散蛋被抽驗檢出疑似含有戴奧辛，縣府衛生局到場查封3280台斤疑慮蛋品，目前店面僅有鹹蛋和鴨蛋，暫無雞蛋可賣。（黎薇攝）
雞蛋被驗出戴奧辛超標　苗縣批發業者籲應從源頭把關
苗栗縣頭份市一家南北雜貨行販售的散蛋被抽驗檢出疑似含有戴奧辛，
雞蛋被驗出戴奧辛超標　苗縣批發業者籲應從源頭把關
苗栗縣頭份市一家南北雜貨行販售的散蛋被抽驗檢出疑似含有戴奧辛，張姓老闆（左）認為政府應從源頭把關。（黎薇攝）

衛福部今年3月進行抽樣委託成大教授進行例行性的禽畜產品檢測，在苗栗縣頭份市一家批發行販賣的散蛋中驗出疑似戴奧辛超標。

位於頭份市東興路的批發行經營50多年，散裝雞蛋是向彰化一家大盤蛋行進貨，客源以散客居多，附近早餐店業者也會買2、3箱，已配合縣府衛生局將3280台斤的疑慮雞蛋下架封存。

張姓業者批評，政府應在上游善盡控管及把關責任，不是從末端毀損商譽，如此豈非本末倒置。又說，彰化王功附近並沒有大型工廠，基本上又沒有什麼汙染，他懷疑是地下水或土質問題。

(中時)

關鍵字：雞蛋戴奧辛苗縣批發業者
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