警衝包廂逮詐騙男 長腿酒店妹被嚇到「不要不要」的
基隆警四分局獲報，多起民眾報案遭接獲不明手機訊息，遭誘騙導致存款遭提領一空，受害金額高達千萬元。警方成立專案小組展開調查，之後鎖定蔡姓主嫌，昨天前往台中埋伏，逮到蔡嫌與酒店妹開毒趴，酒店妹還以為警方是來查毒品，當場嚇得喊出「不要啦！不要抓我啦！」讓警方頗為莞爾。
警方調查，年僅22歲的蔡姓主嫌，專門吸收車手並四處詐騙，昨天警方前往摩鐵逮人，將蔡嫌及其黨羽一網打盡，當時蔡嫌正抱個一名長腿酒店妹狂歡，20多萬現金跟愷他命就擺在桌上，而蔡嫌的包包內還有10多張被害人的信用卡及存摺，一要用錢就盜領，讓自己花錢如流水，毫無考慮受害者的感受。
但令警方莞爾的是，酒店妹一開始還以為警方是來查緝毒品，當下極力否認自己有吸毒，甚至還大喊：「不要、不要抓我啦，我真的沒拉K啦！」最後才得知原來員警是要抓詐欺犯，才鬆了一口氣。
警方指出，蔡嫌平時作風高調，經常在臉書上PO出大疊千元大鈔炫富，造成多名民眾受害行徑卻如此囂張，訊後警方依詐欺等罪嫌，將蔡嫌等人移送基隆地檢署偵辦。
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(中時)
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