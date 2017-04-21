從Line得知女友與其他男子出遊 竟徒手勒斃並棄屍

65歲已婚男子梁文約，先以藥迷昏女友後，再偷看她的手機LINE，得知女友另與其他男子出遊，竟醋勁大發，在車內勒斃女友後，再載回台南棄屍，台南地檢署檢察官洪欣昇今天依殺人罪起訴。

訴書指出，已婚梁男和魏女，已交往3年，梁男均固定有給魏女生活費，但2人去年12月開車到北部旅遊，夜宿北投的溫泉旅館，隔天要返回台南時，因魏女一直為了因生活費和另交男友的事，雙方起口角，梁男為安撫魏女情緒，竟取出抗焦慮藥讓魏女服用入睡。

梁男開車載魏女抵到國3新竹關西服務區，再利用魏女昏睡時，偷看她手機LINE的內容，得知魏女曾和其他男子一同出遊的對話，當場醋勁大發，用手勒斃魏女後，再以黑色垃圾袋套頭封住，再將魏女隨身物品丟棄在服務區垃圾桶。

梁男當天就開車載著魏女遺體，一路從新竹駛回台南，並把遺體丟在安南區一處加油站後方的水溝中，直到被人發現報警偵破。不過檢察官在起訴書中也載明，梁某犯後頗有悔意，請求法量以適當的刑期。

(中時)