義美將設民間首家輻射檢驗室 5月公開
義美總經理高志明今日出席活動時表示，5月將公開針對食品所設立的輻射檢驗室；這也將是民間首家食品輻射檢驗室。
義美總經理高志明今日出席農糧署推廣契作、購用國產雜糧記者會。據《中央社》報導，高志明表示，現今日、法核能產業發達，然而台灣民間沒有認證的檢驗室，僅原能會能檢驗。所以義美決定將從法國引進設備，向日本和法國申請輻射檢驗室的認證。
據報導，日本曾質疑台灣與中國對禁止日本核災食品輸入最嚴格，設檢驗室是否與未來可能見解禁有關？高志明回應「有關係」，也預測未來禁輸範圍會縮小。
高志明表示，設立輻射檢驗室是為了確保進口的東西安全，包含原物料跟產品。
(中時電子報)
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