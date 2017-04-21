中廣音樂網臉書更名 宣布不死「全新開張」
中廣旗下2頻道音樂網與寶島網，本月15日凌晨在國家通訊傳播委員會（NCC）要求下被迫閃電停播，對此，NCC強硬表示已給寬限時間一個月，「仁至義盡」。今(21日)中廣音樂網低調更換臉書名稱，刪除原有的「FM96」，強調音樂網不死，預告「iradio線上聽 即將全新開張！」
中廣音樂網、寶島網15日0時起突然停播，在中廣服務17年的萬芳透露聽說過「這件事」好幾年了，「它其實沒有這麼突然。只是被弄得很突然。」梁正群則批NCC態度差，「多虧NCC，今晚中廣的同事們都覺得糟透了。」
中廣2頻道退出廣播戰場後，未來只能用APP、網路收聽，稍早音樂網將臉書名稱由原先的「最愛FM96 iradio 中廣音樂網」，刪去「FM96」，聲明：「中廣iradio空中服務聽眾三十多年，已經成為台灣流行音樂的標竿，NCC在4月14日要求中廣公司立即在當天停止一切播音工作，讓中廣工作同仁頓時錯愕，廣大聽眾頓失長期陪伴的聲音！」
中廣音樂網進一步表示：「但是，音樂網不死，新世代，我們有了新的主張，iradio線上聽 即將全新開張！歡迎舊雨新知繼續支持愛護 i radio 線上聽」，網友也紛紛表示支持，說：「聽了一個禮拜的音樂，終於又可以聽到DJ們的聲音了！感動啊」、「繼續支持iradio」、「太棒了，好期待喔」。
(中時電子報)
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