沙鹿113歲人瑞辭世 台中市長林佳龍點主
台中沙鹿區百歲人瑞蔡黃金婆婆於6日辭世，享壽113歲，21日舉行告別式，台中市長林佳龍上午前往點主，場面十分莊嚴，「永遠想念著您！」鄉親們希望蔡黃金婆婆一路好走。
洛泉里蔡黃金婆婆，是沙鹿區高人氣婆婆，並與洛泉里長黃金同名，去年林佳龍特地親向黃金婆婆祝壽，並親自導65歲以上老人免費裝假牙政策，黃金婆婆也牽著林佳龍的手。
區長李順彬上任後，第一站就是前往探訪黃金婆婆，李順彬親切握著黃金婆婆的手，誠摯祝福身體康健、福壽綿延，並囑咐洛泉里長黃金和社區關懷據點志工，就近關心照顧黃金婆婆，特別是最近天氣多變化，更應注意黃金婆婆的保暖，避免受寒。
(中時)
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