學生載歌載舞 宣傳雲林國際藝術展

褒忠國中在高鐵雲林站展出美術作品，吸引遊客目光。（許素惠攝）

褒忠國中在高鐵雲林站表演直笛等，為5月在該校舉行的國際藝術展宣傳。（許素惠攝）

褒忠國中學生在高鐵雲林站表演熱舞。（許素惠攝）

褒忠國中校長陳昭龍上午帶領學生到雲林高鐵站Show才藝，宣傳5/5~5/14在該校舉行的「2017雲林國際藝術展」，學生勁歌熱舞加爵士樂團展現活力，也有氣質的直笛和烏克麗麗演出，甚至把車站當藝廊，展出靜態的書畫作品，吸引遊客目光。

學生表演贏得掌聲，連觀看的小朋友也隨著樂音擺動身體，一副陶醉模樣；等待表演的學生也沒閒著，拿著宣傳DM發放並解說，讓乘客瞭解演出活動的意義。

陳昭龍表示，國際藝術展共有12個國家及地區，共49位國際藝術家作品，另外也邀請國際服裝設計大師林國基老師擔任講座，與全校師生分享其服裝設計創作歷程，激勵學生如何為自己的人生圓夢。特別的是，也安排學生優秀作品與國際藝術家一同聯展，讓學生的努力成果藉此機會發光，共享榮耀。

(中時)