不實指稱金溥聰庇護鄧文聰 媒體人吳子嘉判賠15萬
前國家安全會議秘書長金溥聰，認為媒體工作者吳子嘉在談話性節目中，不實指他和前總統馬英九刻意庇護幸福人壽前董事長鄧文聰，掏空300多億元，毀損個人名譽，案經金溥聰提告求償100萬並要求登報道歉，台北地方法院審理後，法官認為吳子嘉未經合理查證，今(21)日判吳得賠15萬元精神慰撫金。
金溥聰提告指吳子嘉在2016年11月 2日的電子媒體政論節目中，虛構故事情節，誣指前總統馬英九和他刻意庇護鄧文聰的犯罪行為，導致掏空國家資產300多億元。
法官審理認為，吳子嘉辯稱言論有所依據，所云實在。但吳未向金本人查證，所為言論並無急迫性、查證成本也不高亦有可能性，未盡合理查證義務，確實侵害金溥聰個人名譽，判決吳子嘉須賠償15萬。金身為公眾人物，本件爭訟媒體已披露、判決結果媒體也會適度報導，足可彌補名譽受損，登報道歉請求就沒必要。
(中時)
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