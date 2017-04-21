瑞芳三貂嶺賞「螢」河 提燈籠與火金姑共舞！
時序進入四五月，又到了賞螢火蟲的季節，新北市瑞芳區有多處賞螢火蟲飛舞的私房景點 ，瑞芳區公所結合里辦公室將在5 月6 日下午2時半許在三貂嶺停車場舉辦 「三貂嶺火金姑文化季 」活動，不但活動完全免費，還有小吃市集、好禮摸彩、導覽活動、闖關遊戲、打卡送好禮、樂團表演、1000盞燈籠發放、地方特色美食，歡迎大小朋友一起提燈籠悠遊穿梭於草叢樹林間找尋點點螢光 。
瑞芳區碩仁里的三貂嶺是最靠近市區的平地賞螢地點，位於基隆河上游，由於沒有工廠，不受汙染的環境孕育出多樣的生態環境， 4月中旬起至5月中旬為火金姑螢光綻放的季節數千隻螢火蟲在森林中飛舞 ，該地區有著名的合谷、枇杷洞、摩天等三座大瀑布群及山峰環繞，適合螢火蟲生活環境。
瑞芳區長陳奇正表示，民眾賞螢不再需要忍受舟車勞頓塞車之苦至外縣市，從台北行經國道 1 號連接台 62 線下瑞芳匝道，走瑞侯公路經過猴硐火車站貓村再往前即可抵達僅 50 分鐘車程，另外也可以搭乘台鐵火車在三貂嶺火車站後步行到會場，不必長途跋涉舟車勞頓，且步道平緩安全，是最適合親子的賞螢行程，以輕鬆慢活的腳步跟隨當地志工生態導覽了解螢火蟲棲地生態，歡迎所有大朋友小朋友一起與火金姑共舞，欣賞「螢河」的美麗。
陳奇正區長說，區公所結合當地里長及地方人士努力地付出實際行動進行生態保護，現在開始已看得到點點螢火在草叢中閃耀，最佳賞螢時段集中在下午6點半到7點半，提醒賞螢時手電筒勿直照螢火蟲，相機勿使用閃光燈拍照，會傷害螢火蟲，不任意捕捉或帶回，讓螢火蟲繼續繁衍後代。歡迎愛好自然的朋友心動不如馬上行動，把握瑞芳三貂嶺美麗的螢火蟲季。
(中時)
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