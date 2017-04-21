無患子不只做清潔用品 果樹除蟲也靠它
無患子因含有皂素成分，有業者開發為清潔用品，並行銷海外多國，市場反應不錯，現在有農民發現，以無患子萃取液調配出天然藥劑，不僅對除蟲有幫助，用在蔬果上也較安心，對於提倡自然農法的農友，或許是值得推廣的新方式。
業者王高榮表示，前年開始，陸續有人找上他購買無患子，他好奇下詢問，才知道來買的都是農民，而買回去的無患子，通通是用來做「農藥」，不過跟一般農藥相比，幾乎不含化學成分，是生物治劑的一種，讓專門將無患子做成清潔用品的他，也覺得新奇。
在善化種植紅龍果的陳姓農民表示，由於參與農會的產銷班，所種植的紅龍果都需要符合農藥檢驗零檢出的標準，因此在用藥上要格外注意，也開始接觸生物防治法，發現辣椒油、葵花油有驅蟲效果，但噴灑不易，試過多種化學藥劑，最後選定磨碎的無患子來混合，藉由天然皂素當作乳化劑，取代化學配方，試用1年多，已取代8成用藥。
王高榮說，若能因此降低用藥，對環境也是一大利多，他也將自家生產的無患子萃取液，以近成本價格提供給農友，希望藉由純度更高的原液，提高生物治劑的效果，讓阿嬤流傳下來的法寶有新用途。
(中時)
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