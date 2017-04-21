戴奧辛雞蛋 流入新北、桃園及苗栗蛋盤商

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

食品藥物署今日下午公布，市售雞蛋竟驗出含有毒物戴奧辛5.2皮克／克脂肪，超出國內標準2.5皮克／克脂肪，目前確定問題雞蛋流入新北、桃園及苗栗等地。新北市衛生局接獲消息後，已趕赴位於蘆洲區的雞蛋盤商稽查，預計稍後說明稽查結果。

(中時)