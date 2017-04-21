全球最嚴!6月起機師須全面酒測

國籍航空公司日前接連發生機師酒測超標事件，民航局周三召集國內各家航空業者，要求6月上旬起台灣出發的航班要對機師100％酒測。民航局表示，原計畫提高國籍航空公司自測率至5成，但在多名立委的要求下，再提高至100％，堪稱全球最嚴格。

民航局飛航標準組長林俊良指出，現行業者做法，須由合格人員施測，從吹氣、列印結果到雙方簽字，每人酒測要花2至3分鐘，遇到尖峰時段上百名機師受測，不可能準時完成，若提前報到，又要受限工時規定，機師可飛行時數將減少，牽連排班。

民航局邀集業者開會後，要求5月10日前，各自提出可行作法，如向國外採購簡易但敏感度高的酒測儀器，另要求加強外站的抽檢密度。

此外，廉價航空因票價便宜，吸引不少小資族搭乘，但近年引發的票務爭議層出不窮，交通部現修法公告，要求外籍航空要有明確的航班延誤、取消等異常處理機制，並提供繁體中文網頁、客服、申訴電話等資訊。

民航局統計，2014年的糾紛則有739件，其中廉價航空184件，約占25％，2015年受理案件暴增至1189件民眾消費糾紛，廉航為586件，約占49％，爭議類型以退票問題最多；2016年共受理1100多件民眾消費糾紛，其中廉價航空為490多件，約占43％，爭議類型以退票問題最多。

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(中時)