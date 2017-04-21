毒物科醫師：想加速排出戴奧辛可以這樣做
今日驚傳雞蛋含有一級致癌毒物-戴奧辛，食藥署今天下午召開記者會表示已將源頭蛋雞場進行封存，已出貨雞蛋也限明日(22日)下午3點前預防性下架完成，然而日前所吃的雞蛋如果含有戴奧辛，又該如何？
林口長庚臨床毒物科主任顏宗海表示，可以多攝取新鮮水果，可以加速戴奧辛排出體外。
據了解，戴奧辛是無色無味的脂溶性化學物質，常存在於肥肉、內臟或奶製品當中，若短期且高劑量的暴露，會皮膚病變、肝功能異常；若是低劑量、長時間暴露，則會有致癌風險，影響免疫問題、孕婦恐流產或是產下畸胎。
為預防戴奧辛累積體內，顏宗海醫師建議民眾要減少吃肥肉、內臟器官。
另外，根據農委會畜牧處表示，目前有問題的蛋雞場已停止出貨，出貨的產品也預防性下架，因此市售雞蛋並沒有問題，可以安心購買。
如果民眾擔心購買到有問題的雞蛋，現在盒裝雞蛋及散裝雞蛋都有追溯系統，利用智慧型手機掃瞄QR code或是上行政院農委會台灣雞蛋溯源查詢系統，民眾可以多加利用。
(中時電子報)
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