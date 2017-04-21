與戰鬥媽媽開講籲關心生態 種樹詩人吳晟：單純最好
世界地球日暨世界書香日即將到來，家齊高中特邀種樹詩人吳晟與主婦聯盟董事王南琦聯袂開講，不僅呼籲眾人關心生態環境，更宣導透過消費行為抵制基改食品，藉由選擇安全、健康、合乎公義的在地食材，用烹飪料理改變世界。
吳晟老師是大家熟知的課本作家，家齊師生親炙大師風采皆感興奮。吳晟老師先以自身詩作邀請在場學生朗誦「四時歌詠」，從「春氣始至」到「大雪無雪」，以四季變化當做生命循環不息的隱喻，呼籲人們應尊重大自然的規律運作，減少人為的干擾；吳晟老師另談及自己運用家中田地，種植肖楠、烏心石、毛柿、樟樹等台灣原生樹種，以母親之名將這片樹林命名為「純園」，強調「單純最好」的生活哲學；對於過往錯誤的種樹政策，曾教生物的吳晟老師則鼓勵高中生們應培養自信，並增加樹種的知識，才不致受商人與官僚體系的愚弄。
主婦聯盟董事王南琦是家齊校友，高中時期受歷史老師啟發，奮發圖強考上政大，長期投入關注食安、空汙等公共議題，日前受邀回到母校與餐飲科一年級學妹們分享，王南琦以《明日廚師未來餐桌》為題，希望給未來的廚師們一個願景：翻轉未來的世界就從餐桌開始！
王南琦與家齊師生分享國內外米其林主廚的品牌故事，細數大師們如何用料理的力量改變大家的飲食習慣，改善地方經濟，甚至提昇國家地位；王南琦表示，透過消費我們也可以發揮力量一起挺「良食」！現場聽講的餐飲科學生對於學姐分享的「可食地景」、「在地食材」的創意料理，大受啟發；尤其，對非基因改造食材的選擇特別有感，往後選購食品一定關心食材來源。
(中時)
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