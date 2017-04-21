學齡童失蹤210天 竟是母擔心被欺負不給上學

黃姓母親供稱擔心兒子發展遲緩上學被欺負，乾脆把他藏起來。（柯宗緯翻攝）

高雄市7歲黃姓男童失蹤210天，遲未到國小報到上學，少年隊警方循線追查，透過臉書找到28歲單親的黃母，原來是她認為孩子發展遲緩，擔心他到新環境會被欺負，乾脆帶他離家出走，警方4月初尋獲母子，目前男童已到校上學。

(中時)