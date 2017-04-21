黃昭堂紀念公園七股動土 完工後將立銅像
「七股區龍山里海岸遊憩區-黃昭堂紀念公園」今天舉行動土典禮，這是首座由政府單位興建，並以紀念台獨人士為主題的公園，該園區完工後也將豎立銅像，表彰黃昭堂對台灣民主運動所做出的貢獻，包含台南市長賴清德、高市長陳菊、前駐日代表許世楷、前台南市長張燦鍙、台獨聯盟主席陳南天等獨派人士都到場參加。
黃昭堂是七股龍山人，是台灣獨立運動的重要領導人物，曾任台灣獨立建國聯盟主席，被稱為是「台獨教父」，在綠營政治人物中輩分相當高，2011年手術後因心律不整過世。
賴清德表示，黃昭堂是台南出身的子弟，對台南及台灣社會有許多貢獻，也是一個典範，因此市府應地方要求，在七股龍山設置紀念公園，表彰他的貢獻，未來希望當遊客前來時，能感受這些前人的犧牲奉獻，進而凝聚共識，為台灣前途繼續努力。
黃昭堂在2013年經市府小組審議通過，列為台南市政治類歷史名人，在龍山里長王文財、龍山社區理事長蔡輝良等地方人士奔走下，市府決定在南31線龍山段閒置魚塭打造海岸遊憩區，並興建黃昭堂紀念公園，將會有舞台、廣場、台灣意象入口、白色蚵殼丘等休憩設施，並為黃昭堂設立銅像，園區占地1.23公頃，花費近3000萬元。
(中時)
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