36歲女和家人爭執負氣離家尋短 警及時攔下
「不要過來，再過來我要跳下去了！」站在海提欄杆外36歲徐姓女子昨天深夜和家人爭執後，負氣駕車離家，站在海堤欄杆外企圖輕生，且對著趕來的大批警消不斷的叫喊。
徐性女子母親發現女兒line及臉書上留下輕生念頭，趕忙就近向基隆市警局報案，並經由緊急定位發現徐女在新北市瑞芳區健基路一帶，立即通報警分局協尋。
新北市瑞芳警分局獲報後，最終在新北市與基隆交接處發現徐女所駕駛小客車，但徐女不但不願停車反而加速離去，王警通報瑞芳警分局後跟隨其後，終於成功在基隆市潮境公園與瑞芳所鄭青峰所長及支援警力攔下徐女。
但是徐女情緒激動，一下車便衝向海提欄杆作勢輕生。瑞芳警方在通報基隆市消防局後不斷安撫徐女情緒，並聯繫家屬到場勸導徐女。最後徐女終於在家屬及在場警消勸戒下放下心防，打消輕生念頭，成功完成救援任務。
瑞芳警分局強調，如民眾心裏有打不開的結，可求助生命線1995專線等專業機構請求協助，自殺無法解決問題，只會留下無限傷痛給最愛的人。
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
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