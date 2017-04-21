宮壇師姐婚外情遭恐嚇 男判徒刑7月

開設宮壇已婚許女，前年11月在網路認識剛離婚蕭男，兩人發展為婚外情，去年4月許女欲分手，蕭男卻揚言公開她的裸體影片，甚至以不堪入目文字在她臉書留言，高雄地院以恐嚇、誹謗、妨害秘密等罪，判蕭男徒刑7月，可上訴。

(中時)