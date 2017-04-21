27日荷蘭國王日 內湖RAW瘋荷蘭
RAW餐廳2017年度計畫「全球美食新勢力！」系列活動將分別在4月、6月、8月、10月、12月，分別邀請來自荷蘭、澳洲、西班牙、菲律賓、及新加坡的5個團隊來台，讓各國料理、主廚、文化與台灣跟台灣食材對話。首波活動，邀請荷蘭最受矚目的RIJKS Restaurant及Restaurant BREDA兩大團隊，在4月27日荷蘭「國王日」當天在內湖RAW餐廳的戶外區登場。
當天活動將以「露天荷蘭小食吧」為主軸，讓大家感受荷蘭美食、文化、風俗與熱情，現場將準備傳統荷蘭小點Stroopwafels及Kroket，也邀請Fika Fika Café提供咖啡。當天不用訂位，但要排隊。
當天另有RAW X RIJKS X BREDA The Kings Day餐會，午、晚餐每人售價8888元 +10%。另外RAW Instagram《#橘94潮人大召集活動》，只要穿上妝點橘色的服飾或裝飾，到「RAW荷蘭潮市集」完成拍照、打卡及上傳3步驟，還有機會抽到RAW雙人晚餐。
(中時)
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