苗栗原住民部落大學 春秋共開25班課程
苗栗縣政府今天在泰安鄉泰雅原住民文化產業區，舉辦苗栗原住民假日藝文系列活動暨部落大學開學典禮，部落大學計畫在春秋兩季開設木工、編織等25班課程，縣府秘書長陳斌山表示，兩項活動都有傳承原住民族傳統文化意義，歡迎民眾踴躍參與，體會原住民藝術文化。
原住民部落大學開學典禮在傳源文化藝術團的表演中揭開序幕。縣府為傳承原住民族文化歷史，規畫原住民族部落大學在春、秋兩季開設25班課程，邀請原住民講師教授木工、泰雅傳統編織技藝、泰雅族釀酒醃漬文化實作、泰雅族籐編漁筌製作與研究、竹編籐織、泰雅高腳屋竹籤工藝及創意造型製作、泰雅語、泰雅獵人弓箭體驗與製作、做自己的族服製作教學班、泰雅族器皿製作與彩繪、部落生態導覽解說、賽夏族語教學與紀錄、原住民擊樂、阿美族語書寫研究初階及美容實務丙級證照班等課程。
縣府秘書長陳斌山頒發聘書給講師劉文中、魯薩．達路、林美貞、謝福芳、詹金盛、高清菊、張幼欣等人，現場邀請講師游莉蓮現場示範原民傳統編織技藝，同時有原住民擊樂等開班課程演出招生秀。
苗栗縣府即日起至12月在泰雅原住民文化產業區辦理苗栗原住民假日藝文活動，規畫假日展演活動、原住民工藝坊展覽、原住民工藝DIY體驗等，內容可至「苗栗縣泰雅文物館」臉書專頁查詢。
(中時)
關鍵字：原住民、苗栗原住民部落大學、泰雅原住民文化產業區
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。