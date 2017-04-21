苗栗原住民部落大學 春秋共開25班課程

苗栗縣政府今天在泰安鄉泰雅原住民文化產業區，舉辦苗栗原住民假日藝文系列活動暨部落大學開學典禮，部落大學計畫在春秋兩季開設木工、編織等25班課程，縣府秘書長陳斌山表示，兩項活動都有傳承原住民族傳統文化意義，歡迎民眾踴躍參與，體會原住民藝術文化。

原住民部落大學開學典禮在傳源文化藝術團的表演中揭開序幕。縣府為傳承原住民族文化歷史，規畫原住民族部落大學在春、秋兩季開設25班課程，邀請原住民講師教授木工、泰雅傳統編織技藝、泰雅族釀酒醃漬文化實作、泰雅族籐編漁筌製作與研究、竹編籐織、泰雅高腳屋竹籤工藝及創意造型製作、泰雅語、泰雅獵人弓箭體驗與製作、做自己的族服製作教學班、泰雅族器皿製作與彩繪、部落生態導覽解說、賽夏族語教學與紀錄、原住民擊樂、阿美族語書寫研究初階及美容實務丙級證照班等課程。

縣府秘書長陳斌山頒發聘書給講師劉文中、魯薩．達路、林美貞、謝福芳、詹金盛、高清菊、張幼欣等人，現場邀請講師游莉蓮現場示範原民傳統編織技藝，同時有原住民擊樂等開班課程演出招生秀。

苗栗縣府即日起至12月在泰雅原住民文化產業區辦理苗栗原住民假日藝文活動，規畫假日展演活動、原住民工藝坊展覽、原住民工藝DIY體驗等，內容可至「苗栗縣泰雅文物館」臉書專頁查詢。

(中時)