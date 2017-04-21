棄高雄留恆春 他參賽獲獎多繁星上高應大
國境之南的學子，成績較佳的多往高雄就讀，不過利用繁星考上高應大資訊工程系的恆春工商資訊科尤博毅，當年棄高雄留在恆春就讀，在資訊科老師的帶領下，獲全國青少年發明競賽優等獎、馬來西亞發明展銀牌等，展現偏鄉學校也能具培養人才的實力。
恆春工商資訊科3年級的尤博毅，國中時成績優異，曾想到高雄就讀高中，不過在老師的分析與自己的興趣考量，選擇就近就讀恆春工商，雖許多人都認為偏鄉教學資源較都會區缺乏，不過他卻與班上幾位同學組讀書會，課後留校復習，週末及暑假也到校受資訊科老師的技能指導。
去年在老師林維寬、許斐菁的指導下，和同學陳凱銘共同發明避免手機被機洗的感應裝置，並奪馬來西亞國際發明展銀牌獎，2015年也獲全國科展優等、全國青少年發明競賽優等獎等，還考取3張丙級證照和電腦硬體裝修乙級證照。
這次繁星中，他以校成績均為1%，考上高應大資訊工程系，他笑說，是老師的教導和「在家學，在校問」的努力，才有的成果，也證明留恆春不一定比較差。
今年恆春工商繁星，除尤博毅，資處科蔡宛婷上高應大企業管理系、資訊科溫沛豪上朝陽科大資訊工程系、陳凱銘上南臺科大光電工程系、觀光科楊善淳上美和大學餐旅管理系等，12人共8人上榜。
(中時)
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