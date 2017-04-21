新手爸爸詐騙10超商 得手1萬7000元

高雄29歲鍾姓男子是新手爸爸，女兒才4個月大，因失業缺奶粉錢，又欠錢莊30萬，去年9月起涉及多起網拍詐騙案。今年4月又陸續詐騙10家超商取得虛擬點數，再兌現1萬7000多元；昨天他在左營又打算犯案，超商店員察覺有異報警，警方循線逮捕歸案，訊後依詐欺罪嫌送辦。

(中時)