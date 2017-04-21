分享琉璃30年 張毅、楊惠珊明晚攜手開講
琉璃工房創辦人楊惠姍及張毅耕耘琉璃藝術30載，聯手鍛造璀璨世界。兩人從電影的輝煌成就急流勇退，投入琉璃創作，不同的領域，呈現出心靈的光華。
苗栗大明社區大學「幸福人生」系列講座22日（周六）晚上7點，邀請楊惠姍及張毅，蒞臨演講，與大眾分享他們的「琉璃世界三十年」，歡迎社區民眾踴躍前往聆聽。洽詢專線：037-327401
楊惠姍是知名女演員，演出作品近124部，曾連續2年獲得金馬獎最佳女主角、第29屆亞太影展最佳女主角，卻在演藝事業全盛時期息影，創辦琉璃工房。她在琉璃藝術中不斷努力，使其成為中國現代琉璃藝術的奠基人和開拓者。
張毅是當代著名的琉璃藝術家、作家、導演，曾獲金馬獎及亞太影展最佳導演等殊榮，1987年與楊惠姍共同創辦琉璃工房，他們的作品廣受世界各大博物館的矚目與收藏，為中國傳統琉璃藝術開拓新的方向。
(中時)
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