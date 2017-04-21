海軍中山堂蛻變 轉型高雄傳藝中心

左營海軍中山堂將蛻變為高雄傳藝中心，今動土典禮邀請台灣豫劇團、錦飛鳳魁儡戲劇團演出。（柯宗緯攝）

左營海軍中山堂將蛻變為高雄傳藝中心，今動土典禮邀請台灣豫劇團、錦飛鳳魁儡戲劇團演出。（柯宗緯攝）

左營海軍中山堂將蛻變為高雄傳藝中心，今動土典禮由文化部長鄭麗君（右二）主持、高雄市副市長史哲（中）、文化局長尹立（左）與會。（柯宗緯攝）

左營海軍中山堂走過一甲子，將蛻變轉型為高雄傳藝中心。（柯宗緯攝）

左營海軍中山堂承載老一輩當兵難忘記憶，走過一甲子後，風華不再黯然退場，國防部移交給文化部計畫打造高雄傳藝中心，今（21）日舉行動土典禮，預計明年底完工，並將串連豫劇團所在地，斥資7.4億補強軟硬體，建構南台灣傳統戲劇重鎮。

文化部長鄭麗君主持時表示，中山堂民國39年落成啟用，成為海軍文康戲院，提供官兵休閒娛樂，全盛時期人山人海，但8年前黯然熄燈，網路一片嘆息，期望能保留歷史建築及賦予新生命，如今文化部接手是責任的開始，將讓中山堂宛如春蝶再生，蛻變為南台灣戲曲藝術表演者新舞台。

她提到，「中山堂修復及再利用」並非單一計畫，而是將同營區內的豫劇團納入，豫劇團深耕高雄逾60年，讓高雄成為世界豫劇重鎮。因此，整體修復計畫包括整修豫劇團園區，而除了豫劇外，也將做為歌仔戲、偶戲、皮影戲、南北管等南台灣重要傳藝專業劇場。

她進一步指出，中山堂工程投入2.3億元，預計107年11月完工。另將建置劇場支援中心，包括服裝、道具、布景、排練、人才培育等支持體系，串連藝文創作、節目企畫、設計與傳統戲劇人才培育等相關產業，整體軟、硬體計畫預計投入7.4億，並於109年完成。

高雄傳藝中心落成後，將與宜蘭傳藝園區，今年10月台北開幕的台灣戲曲中心，形成台灣三大傳藝重鎮，資源相互支持、發展。國立傳統藝術中心說，中山堂峻工啟用之前，將由台灣豫劇團陸續策畫系列「南方擾動」演出活動，請大家拭目以待。

(中時)