台塑樂活圈一或二日遊 力推吃喝玩樂健康行

機場捷運通車後，從台北到桃園機場直達車僅35分鐘，宣示北北桃近千萬人口1小時生活圈時代來臨！透過捷運，台北的民眾可更輕鬆的到達桃園地區，台塑企業積極分享「龜山台塑樂活圈」，拉近與民眾距離。

台塑企業指出，龜山除是國門之都的第一站外，更是一個人文匯萃(例：擁有長庚大學等六所大專院校)、休閒資源豐富(例：桃園酒廠、中正體育園區等)、科技發達(華亞科技園區)的活力城市。

為此，台塑樂活圈與地方政府機關、外部廠商共同合作的休閒專案，除了發掘在地好吃好玩的景點，也規劃推薦民眾來此一日或二日遊的行程內容，引導民眾一起來桃園龜山「七逃」(台語)。

此外，台塑企業也預計在宜蘭、高雄等地導入「台塑樂活圈」，透過與地方機關、社區共同合作的方式，活絡每一個小圈圈，提供民眾休閒遊憩的新體驗。

台塑企業近年致力於整合企業旗下休閒資源，並積極的與桃園市政府合作，透過企業間相互合作的方式(例：福容飯店、環球購物中心、桃園酒廠)，促進區域發展共榮，並以文化、養生、休閒、綠能為主軸，結合長庚醫院健康社區發展的概念，規劃第一個「龜山台塑樂活圈」。

台塑集團表示，台塑樂活圈概念源起因總管理處總經理王瑞瑜認為，長期以來台塑企業給予外界的印象是產業面的，希望讓外界民眾瞭解台塑企業還有其他的事業可以帶給人們美好與幸福！

例如，為響應低碳節能，華亞園區內規劃自行車專用道，配合桃園市政府的ubike自行車系統，並與福容飯店等廠商合作，鼓勵民眾來到這裡騎乘自行車拍照就給予美食購物優惠。

此外，捷運A8站的i醫健康管理中心及健康生活館，強調預防醫學是健康的基礎，提供民眾免費體驗健康設備。尤其，台塑企業文物館也被桃園市政府觀光旅遊局列入推薦觀光景點，此處是免門票的，適合全家大小一起來參觀。

(工商)