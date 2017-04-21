南台科大生彩繪仿鄭成功戰艦 擇期下水首航
台南市安南區鹿耳社區發展協會將在30日鄭成功356年前登台的同一天，重現鄭軍艦隊登陸鹿耳門溪的場景。20日、21日找來南台科大創意設計系50位學生彩繪兩艘戰艦船身，學生各以鯊魚、鯨魚的文創概念，花一天半時間彩繪完工，擇期下水亮相。
鄭成功軍隊在365年前以長40米、寬4米的平底船從鹿耳門溪進入台南。鹿耳社區協會找來兩艘加長的竹筏，以木工施作，改造竹筏船體，仿造出長20多米，寬4米的鄭家艦隊，三天完工。加上8艘竹筏，30日將開著10艘船載著居民裝扮的鄭家士兵，擂鼓吶喊登岸。
兩艘改裝船艦20日在南台科大創意設計系50名學生巧手下，分組展開彩繪工作，今年走文創風格，將登陸艦彩繪成鯊魚、鯨魚兩種圖案，21日中午完工。學生們興奮的踏上船艦，向前比出出航的手勢。
參加彩繪的南台女大生陳佩琪沒想到第一次的戶外彩繪活動，竟然是一艘真的可以下水的船艦，完成時感覺非常的雄偉、壯觀，希望明年還能夠來協助幫忙彩繪。
兩艘船艦完工，將在下周擇日首航，開放40名鄉親報名登艦。
(中時)
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