新竹湖口鄉「新湖社區醫療群」 正式揭牌

為提供社區居民更便利的醫療服務，由新竹縣新豐、湖口兩鄉6 家診所合作的「新湖社區醫療群」21日正式揭牌。（陳育賢攝）

為提供社區居民更便利的醫療服務，由新竹縣新豐、湖口兩鄉6 家診所合作的「新湖社區醫療群」21日正式揭牌。（陳育賢攝）

鑑於新竹縣新豐鄉、湖口鄉的醫療資源不足，由天主教聖母診所等6家診所、10位醫師合作設立的「新湖社區醫療群」21日在湖口仁慈醫院旁的聖母診所1樓正式揭牌，即日起將提供各科別的診療及轉診服務。

仁慈醫院院長張達人指出，新豐鄉與湖口鄉的居住人口，在全縣排名第3與第4，但兩鄉的醫療資源卻不普及，且僅有仁慈醫院1家醫院服服務鄉親。

為解決此問題，仁慈醫院與天主教聖診所等共同商討，與包括朱先營、柯介仁、祐嘉骨外科、彭及江與羅世績等6家診所取得合作，派出共計10位醫師，設立「新湖社區醫療群」診所，即日起提供內、外、婦、兒、家醫、復健等科別診療服務，醫師也會以病患的病情需求，轉介至適當的社群診所或各級醫院轉診，以方便民眾看小病。

而成為家庭照護會員的好處是家庭醫師能熟悉病人的健康狀況，若是需要更進一步的檢查與治療，會將病人轉介至仁慈醫院，藉由轉診方式可減免部分負擔費用，民眾可節省不少時間與金錢，醫師也能掌握病人完整的醫病紀錄。

此外，醫療群也提供家醫會員免費24小時緊急諮詢專線，由專業護理人員，替民眾回答各種健康問題，讓病患有24小時的全天候照顧。

(中時)